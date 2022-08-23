Как сообщает Politeka.net, в Украине 23 августа отмечают День Государственного Флага. Многие украинские звезды присоединились к поздравлениям с праздником. На странице группы "Друга ріка" в Инстаграм тоже появился пост, приуроченный к празднику.
"Поздравляем с Днем государственного флага Украины. Во время войны с оккупантом это особенная святыня для каждого украинца", – подчеркнули музыканты группы "Друга ріка".
Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин видит болезненный символизм в том, что нередко наш желто-голубой становится красно-черным от пролитой крови защитников и защитниц. Все потому, что под таким флагом Украина вела освободительную борьбу с советскими оккупантами еще в 40-х годах.
Музыканты также напомнили, что цвета нашего флага символизируют мирное голубое небо, а также плодородие и богатство нашего края – желтое поле. Потому что наша страна миролюбива, трудолюбива и независима.
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"Желаем, чтобы он как можно скорее взвился на временно оккупированных территориях. А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помочь нашим Вооруженным силам преодолеть врага и вернуть мирную свободную жизнь в нашей Родине", - добавили музыканты группы "Друга ріка" вместе с Валерием Харчишиным.
Напомним, что лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе/
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