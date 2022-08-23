Как сообщает Politeka.net, в Украине 23 августа отмечают День Государственного Флага. Многие украинские звезды присоединились к поздравлениям с праздником. На странице группы "Друга ріка" в Инстаграм тоже появился пост, приуроченный к празднику.

"Поздравляем с Днем государственного флага Украины. Во время войны с оккупантом это особенная святыня для каждого украинца", – подчеркнули музыканты группы "Друга ріка".

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин видит болезненный символизм в том, что нередко наш желто-голубой становится красно-черным от пролитой крови защитников и защитниц. Все потому, что под таким флагом Украина вела освободительную борьбу с советскими оккупантами еще в 40-х годах.

Музыканты также напомнили, что цвета нашего флага символизируют мирное голубое небо, а также плодородие и богатство нашего края – желтое поле. Потому что наша страна миролюбива, трудолюбива и независима.

"Желаем, чтобы он как можно скорее взвился на временно оккупированных территориях. А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помочь нашим Вооруженным силам преодолеть врага и вернуть мирную свободную жизнь в нашей Родине", - добавили музыканты группы "Друга ріка" вместе с Валерием Харчишиным.

Напомним, что лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе/

Как сообщала Politeka, лидер "Другої ріки" Харчишин перенес сложную операцию, что с ним сейчас.

Также Politeka писала, что сыну лидера "Другої ріки" Харчишина поставили страшный диагноз.