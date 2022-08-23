Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але після початку війни пара розійшлася, як і їхні найкращі друзі – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни. Після цього Надю помітили разом із Мишком у Барселоні, а трохи згодом Дорофєєва зізналася, що тепер зустрічається з ним. А Дантеса можна було неодноразово помітити із Дашею Кацуріною. Незважаючи на те, що українці підозрюють і Володимира в романі, співак поки що офіційно не підтверджував дані чутки.

Не забуває Дантес про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. На цей раз Володимир поділився фото, де показав свою руку. Там було набито "057ха". Співак вирішив розповісти, що це означає.

"Для тих, хто до цього дня не зрозумів, що означають ці цифри. Це телефонний код Харкова. Це місто назавжди в моєму серці", - написав Дантес у своєму сторіс Інстаграм.

Нагадаємо, екс-дружина бойфренда Дорофєєва поділилася зворушливими знімками з Дантесом.

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