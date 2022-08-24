Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун розповіла, куди подівся чоловік, поділившись із українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - успішний український бізнесмен і пілот, який став головним героєм проекту "Холостяк". Знаменитість вибрав на проекті переможницею гімнастку Дашу Ульянову. Але парі не вдалося збудувати стосунки після проекту, тому вони одразу розійшлися. А зараз Макс одружений з єдиною українською моделлю Victoria's Secret Даше Хлистун. Зоряна пара виховує дочку Аріану. Хлистун також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Даша вирішила поговорити з фанатами.

"Давно з вами не спілкувалася", – написала Даша, запрошуючи до розмови.

"А де ваш чоловік? Щось не видно!", - Запитав фанат.

"Так краще?" - написала Даша, опублікувавши спільне фото з Максом.

Варто зазначити, що Михайлюк після початку війни повернувся в Україну і пішов у військкомат, після чого вирушив воювати. Пілот став частиною десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун зачарувала виглядом з дочкою, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка у мокрому бікіні позбавила українців сну

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка, яка скинула майже 30 кг, хитнула фігуркою