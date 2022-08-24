Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор", де судді їй не повірили, що це вона співає, запідозривши у шахрайстві. Але голос виявився справді Аїдою і цей фрагмент став дуже популярним в Інтернеті, зібравши десятки мільйонів переглядів. Зірка, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Миколайчук поділилася кадрами, де позувала до кафе.
"Додому повертатиметься завтра... Стрімко капець, але ще більш стрімко, що ми тут, а вдома син і два коти. І швидше приїхати ніяк", - написала Аїда.
Повідомлялося, що Ніколайчук розповіла про прем’єра пісні.
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"Я щаслива, що маю своє покликання. Справа всього життя – музика. Ідеї, що народжуються щохвилини… Зараз готую для вас новий реліз. Чекаєте?", - написала Аїда.
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