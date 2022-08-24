Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук рассказала о своем сыне, который находится вдали от нее.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где судьи ей не поверили, что это она поет, заподозрив в мошенничестве. Но голос оказался действительно Аиды и этот фрагмент стал очень популярным в Интернете, собрав десятки миллионов просмотров. Звезда, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Николайчук поделилась кадрами, где позировала в кафе.

"Домой будет возвращаться завтра... Стремно капец, но еще более стремно, что мы тут, а дома сын и два кота. И быстрее приехать никак", - написала Аида.

Сообщалось, что Николайчук рассказала о премьере песни.

"Я счастлива что имею свое призвание. Дело всей жизни – музыка. Идеи, рождающиеся ежеминутно… Сейчас готовлю для вас новый релиз. Ждете?", - написала Аида.

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