На знімку солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька постала у всьому чорному, створивши простий і водночас похмурий образ.

Як повідомляє Politeka.net, 23 серпня українці відзначають День Державного прапора. Група KAZKA та її солістка Олександра Зарицька на особистій сторінці в Інстаграм також привітали українців зі святом та показали спільне фото.

"Охороняти. Пишатися. Вірити. З Днем Прапора України", - написали музиканти у пості Інстаграм. Крім того, вони опублікували у сторизі відео, на якому розвивається український прапор. У підписі Олександра Зарицька назвала державний прапор – "оберегом, силою та гордістю українського народу".

На знімку Олександра Зарицька постала у всьому чорному, створивши простий і водночас похмурий образ. Його склали штани, а також чорний довгий піджак із довгими об'ємними рукавами. Він додав елегантної нотки луку співачки. Взуттю вона віддала перевагу зручному - черевики на стійкому підборі. Артистка притискала до себе український прапор.

У коментарях українці привітали гурт KAZKA у відповідь, а також звернули увагу на те, що навіть у всьому чорному Олександра виглядає дуже привабливо та чарівно. Хоча дехто визнав, що образ у чорному надто похмурий.

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