Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на проекті "Майстер Шеф". Зірка, як і інші українські зірки, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни почала активно популяризувати українську кухню в Європі.
Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Клопотенко поділився кадрами із салону краси.
"Я не належу до тих людей, які вміють знімати сторіс у дзеркалі. Що робимо з нігтями? Все фарбуємо?)))", - написав Євген у сторіс.
"Як люди у дзеркало знімають, я не навчився за все життя. Так, тут пострижемо, зрозуміло. А що робити з нігтями? Може все пофарбувати, ні?", - сказав Клопотенко.
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"Догляньте до кінця і зрозумійте, що більше у сторіс у дзеркалі я знімати не буду", - написав на наступний сторіс Клопотенко і похвалився манікюром.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко розбурхав українок "провокаційним" відео
А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом смачного холодного борщу.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" похвалився, як почав втілювати давню мрію