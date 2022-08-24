Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на проекте "Мастер Шеф". Звезда, как и другие украинские звезды, поддержал украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны начал активно популяризировать украинскую кухню в Европе.
Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Клопотенко поделился кадрами из салона красоты.
"Я не отношусь к тем людям, которые умеют снимать сторис в зеркале. Что делаем с ногтями? Все красим?)))", - написал Евгений в сторис.
"Как люди в зеркало снимают, я не научился за всю жизнь. Так, тут пострижем, понятно. А что делать с ногтями? Может все покрасить, не?", - сказал Клопотенко.
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"Досмотрите до конца и поймите, что больше в сторис в зеркале я снимать не буду", - написал на следующем сторис Клопотенко и похвастался маникюром.
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