Цього разу Тіна кароль розповіла, як до Дня Незалежності заспівала Гімн країни у форматі AR. Це унікальний 4D перформанс, завдяки якому вона постала у вигляді цифрової голограми.

«AR також дозволяє насолодитися виконанням Гімну у віртуальному просторі і власноручно керувати голограмою, наближатися до неї буквально віч-на-віч.

Завдяки AR технологіям, Гімн України звучатиме там, де виберуть самі українці та побратими нашої країни. Нехай музика та слова нашого Гімну, що символізують стійкість та незламність України, примножуються по всьому світу завдяки вашим публікаціям у соціальних мережах» - висловилася Тіна.

Зараз Кароль продовжує свої гастроїли країнами Європи і нерідко вражає кадрами.

Нещодавно Тіна змогла привернути увагу милим роликом зі своєю маленькою копією – Синягівською Тіною, яка часто приміряє образи Кароль на себе. Допомагає в цьому дівчинці мама, а сама маленька Тіна не раз зустрічалася зі співачкою.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.