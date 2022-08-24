В этот раз Тина кароль рассказала, как ко Дню Независимости Украины спела Гимн страны в формате AR. Это уникальный 4D перформанс, благодаря которому она предстала в виде цифровой голограммы.
«AR также позволяет насладиться исполнением Гимна в виртуальном пространстве и собственноручно управлять голограммой, приближаться к ней буквально лицом к лицу.
Благодаря AR технологиям, Гимн Украины будет звучать там, где выберут сами украинцы и собратья нашей страны. Пусть музыка и слова нашего Гимна, символизирующие устойчивость и несокрушимость Украины, приумножаются по всему миру благодаря вашим публикациям в социальных сетях» - высказалась Тина.
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Сейчас Кароль продолжает свои гастроили по странам Европы и нередко впечатляет кадрами.
Недавно Тина смогла привлечь внимание милым роликом со своей маленькой копией - Синяговской Тиной, которая часто примеряет образы Кароль на себя. Помогает в этом девочке мама, а сама маленькая Тина не раз встречалась с певицей.
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.