Маша Єфросиніна змогла насмішити шанувальників після зустрічі з Олею Поляковою у гримерці і навіть показала трохи зайвого.

Як повідомляє Politeka.net , Оля Полякова та Маша Єфросиніна є не лише колегами по сцені, але ще й добрими подругами. Разом вони вирішили записувати ролики формату "Дорослих дівчаток", де порушують різні питання.

Через місяці життя закордоном, артистки нарешті повернулися додому. Кожна з них була зайнята своєю справою – вони багато працювали, знімалися у різних інтерв'ю та встигли зустрітися з шанувальниками.

А ось зустріч один з одним вже показали в мережі і встигли насмішитись незграбними моментами. Заради цього Полякова навіть полізла в шорти до Єфросиніної, але не стала одразу розкривати, чого заради:

"Нарешті! Ні за що не вгадаєте, навіщо?" - заінтригувала кокетливо Марія.

До цього Єфросиніна зацікавилапатріотичними фото з синьо-жовтим прапором, що став символом свободи та сміливості у всьому світі.

"Кольори єдності, сили та свободи. Кольори, якими пронизаний сьогодні весь світ, вони є постійним нагадуванням про протистояння України жорстокому та жорстокому ворогові! З Днем державного прапора України", – написала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.