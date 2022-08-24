Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Знаменитість наважилася піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Зірка вдалося перемогти, але після проекту пара одразу розійшлася. Натомість Даша стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. І зірка намагається постійно радувати фанів, ділячись найцікавішим у своєму блозі на платформі Інстаграм.

"Дякую за те, що ви у мене такі уважні", - написала Даша.

"Друзі, я просто трішки поспішала і тому трішки неправильно написала слово. Але дякую, що сто повідомлень було в директ, що не так написала. Дякую, що ви такі уважні", - сказала Ульянова.

До цього Даша опублікувала сторіс, на якому показувала свою маленьку собачку у вишиванці.

"Всім привіт від патріотки", - написала Даша, але помилилася в послідовності букв, через що їй і почали надсилати спостережні фани повідомлення в директ.

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