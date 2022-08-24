Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. Знаменитость решилась пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезда удалось победить, но после проекта пара сразу разошлась. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. И звезда старается постоянно радовать фанов, делясь самым интересным в своем блоге на платформе Инстаграм.

"Спасибо за то, что вы у меня такие внимательные", - написала Даша.

"Друзья, я просто немножко спешила и поэтому немножко неправильно написала слово. Но спасибо, что сто сообщений было в директ, что не так написала. Спасибо, что вы такие внимательные", - сказала Ульянова.

До этого Даша опубликовала сторис, на котором показывала свою маленькую собачку в вышиванке.

"Всем привет от патриотки", - написала Даша, но ошиблась в последовательности букв, из-за чего ей и начали слать наблюдательные фаны сообщения в директ.

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