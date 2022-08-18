Даша Ульянова, которая стала победительницей одного из сезонов "Холостяка", похвасталась секретами красоты и своих тренировок.

Даша Ульянова, которая была победительницей шоу "Холостяк" в одном из сезонов, многих заинтересовала своей манерой показывать шпагаты в самые неожиданные моменты. Причем и сейчас девушка не забывает о своей растяжке и всегда уделяет внимание специальным упражнениям на тренировках.

В этот раз Даша показала, как веселится на тренировке и поддерживает форму в порядке. Как известно, перед шоу «Холостяк» девушка похудела на несколько килограмм увеличила губы и пересмотрела свой режим питания. Это позволило ей сильно преобразиться, поэтому нередко у Ульяновой спрашивают ее секреты ухода за собой и похудения.

«Все стандартно, на спине тейпы» - коротко подписала Даша кадры из своих занятий. Не обходится и без критики – нередко девушке пишут, что она действительно много показывает себя в провокативном виде.

Ранее Даша рассказала, как повлияла на ее жизнь активная гимнастика, девушка является мастером спорта и не раз завоевывала различные медали на выступлениях.

«А старость – это когда после проезженных 1000 км не можешь встать с постели. Или же причиной может быть результат вот этих издевательств в детстве. Поэтому, мамочки, подумайте. Я вас умоляю!» - высказалась Даша.

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