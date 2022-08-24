Українці в коментарях залишили слова привітання, а також зазначили, що чекають на повну версію пісенної новинки від Олі Цибульської.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні Україна відзначає День Незалежності. У умовах війни це свято особливіше. Українські зірки радують українців своїми вітаннями. Не залишилася осторонь українська співачка Оля Цибульська, яка залишила теплі слова в Інстаграмі.

"Живеш!! Сьогодні і завтра ти будеш теж, моя рідна, горда і непокорена. З Днем Незалежності України!" - написала Оля Цибульська.

Співачка також опублікувала відео, на якому співає шматок нової пісні "Живеш", прем'єра якої має відбутися сьогодні на День Незалежності. На кадрах артистка вбралася в етно образ. Вона вибрала повітряну білу сукню з широкими рукавами та довгою спідницею з розрізом. Волосся вона залишила розпущеним, а також нанесла на обличчя легкий макіяж. До речі, ведуча нещодавно змінила зачіску і зробила собі модну чубчик.

Українці в коментарях залишили слова привітання, а також зазначили, що чекають на пісенну новинку від Олі Цибульської: "Ви не така як інші ви особлива співачка", "Будь щасливою українка", "Неймовірна душа і пісня, дуже чекаємо", "Неймовірне відео! Неймовірна ти! Сила", "Неперевершена".

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.