Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса. Зірка стала дуже популярною після проекту "Холостячка". На проекті переміг Олександр Еллерт, але пара не змогла збудувати успішних відносин. А минулого року Мішина стала суддею проекту "Україна має талант". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася кадром із червоної доріжки.

"День незалежності України! Моя країна, яка мене народила, виростила та здійснила багато моїх мрій. І де б я не була я завжди пишаюся тим, що я українка. Дякую тобі, моя країно, за всі мої успіхи, перемоги, червоні доріжки та людей, що стоять за тебе стіною!" - написала Мішина.

Злата Огневич прокоментувала публікацію Ксенії: "Вогонь".

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків та написали коментарі:

"Прекрасні", "Моє кохання", "Зі святом!", "Який джентльмен. Симпатюля", "Красуня, українка", "Вау, який шикарний вигляд, які ви гарна".

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