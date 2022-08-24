Актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", поделилась ярким кадром с красной дорожки, где позировала вместе со своим сыном Платоном.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса. Звезда стала очень популярной после проекта "Холостячка". На проекте победил Александр Эллерт, но пара не смогла построить успешные отношения. А в прошлом году Мишина стала судьей проекта "Україна має талант". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадром с красной дорожки.

"День независимости Украины! Моя страна, которая меня родила, вырастила и осуществила много моих мечтаний. И где бы я ни была я всегда горжусь тем, что я украинка. Спасибо тебе, моя страна, за все мои успехи, победы, красные дорожки и людей, стоящих за тебя стеной!", - написала Мишина.

Злата Огневич прокомментировала публикацию Ксении: "Огонь".

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасные", "Моя любовь", "С праздником!", "Какой джентльмен. Симпатюля", "Красотка, украинка", "Вау, какой шикарный вид, какие вы красивая".

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала, почему ее сын в слезах капризничал на курорте

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина очаровала кадрами с маленьким сыном Платоном

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина показала в постели, каким должно быть неодинокое утро



