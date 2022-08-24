Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Учасниці вдалося перемогти на проекті, після чого пара почала будувати стосунки. Але нещодавно після початку війни Ганна розповіла, що вони більше не разом. Богдан поїхала до Англії, де ховалась від жахів бойових дій в Україні. Натомість Анна стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Богдан вирішила похвалитися стильною цибулею у міні-спідниці. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи виглядом.

"Моя сьогоднішня стильна цибуля...", - написала Ганна на кадрах.

Варто зазначити, що після цього зірка привітала українців із Днем незалежності України.

"Ще з дитинства я любила цей день. Так як літо я проводила у бабусі та дідуся, у невеликому містечку на Хмельниччині, це свято ми відзначали саме там. Цього дня всі вулиці майоріли жовто-блакитними квітами та прапорами, звучала музика, а ввечері вибухали салюти. Але мені як дитині було не зрозуміти який це важливий день, і що його взагалі могло і не бути, і що в майбутньому його намагатимуться відібрати", - написала Богдан.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан показала мотлох, на якому окупанти хотіли захопити Київ за три дні.

А ще Politteka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдана показала, як тепер виглядають її вихідні без Заливака.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан у зухвалому образі похвалилася новеньким тату



