Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось победить на проекте, после чего пара начала строить отношения. Но недавно, после начала войны, Анна рассказала, что они больше не вместе. Богдан уехала в Англию, где пряталась от ужасов боевых действий в Украине. Зато Анна стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Богдан решила похвастаться стильным луком в мини-юбке. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя видом.

"Мой сегодняшний стильный лук...", - написала Анна на кадрах.

Стоит отметить, что после этого звезда поздравила украинцев с Днем независимости Украины.

"Еще с детства я обожала этот день. Так как лето я проводила у бабушки и дедушки, в небольшом городке на Хмельнитчине, этот праздник мы отмечали именно там. В этот день все улицы развевались желто-голубыми цветами и флагами, звучала музыка, а вечером взрывались салюты. Но мне как ребенку было не понять какой это важный день, и что его вообще могло и не быть, и что в будущем его будут пытаться отобрать", - написала Богдан.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан показала хламье, на котором оккупанты хотели захватить Киев за три дня

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