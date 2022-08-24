Як повідомляє Politeka.net, сьогодні свій 31-й день народження Україна відзначає під звуки сирен та ракет. На своїй сторінці в Інстаграм соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками колективу опублікували зворушливе привітання, в якому, крім побажань українцям, звучить і подяка всім, хто стоїть на варті нашої свободи, захищаючи її в бою з окупантами.

Так, гурт "Антитіла" записав відеовітання для громадян України. Колектив записав його у Києві, чим ще раз довів, що навіть війна не змусила українців зрадити ідею суверенної держави.

"Над нами майорить жовто-блакитний стяг, ми спілкуємося українською мовою, ми в нашому рідному місті, у нашій нескореній Україні. Шість місяців повномасштабної війни дали зрозуміти всім, що ми, українці, не змінимо своїх мрій, своєї ідеї та своєї віри у вільну, незалежну, суверенну державу. І ми продовжуватимемо це робити – боротися! Спільно, згуртовано, тільки разом! Стояти за своє, топити за своє та йти до перемоги", - звернулися до співвітчизників "Антитіла" та їх соліст Тарас Тополя.

Українці у коментарях привітали групу у відповідь та подякували їм за те, що вони не поїхали за кордон, а служать у теробороні та захищають українців від окупантів.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.



