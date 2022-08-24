Как сообщает Politeka.net, сегодня свой 31-й день рождения Украина отмечает под звуки сирен и ракет. На своей странице в Инстаграм солист группы "Антитіла" Тарас Тополя вместе с участниками коллектива опубликовали трогательное поздравление, в котором помимо пожеланий украинцам, звучит и благодарность всем, кто стоит на страже нашей свободы, защищая ее в бою с оккупантами.
Так, группа "Антитіла" записала видеопоздравления для граждан Украины. Коллектив записал его в Киеве, чем еще раз доказал, что даже война не заставила украинцев предать идею суверенного государства.
"Над нами развевается желто-голубой флаг, мы общаемся на украинском языке, мы в нашем родном городе, в нашей непокоренной Украине. Шесть месяцев полномасштабной войны дали понять всем, что мы, украинцы, не изменим своим мечтам, своей идее и своей вере в свободное, независимое, суверенное государство. И мы будем продолжать это делать – бороться! Совместно, сплоченно, только вместе! Стоять за свое, топить за свое и идти к победе", — обратились к соотечественникам "Антитіла" и их солист Тарас Тополя.
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Украинцы в комментариях поздравили группу в ответ и поблагодарили их за то, что они не уехали за границу, а служат в теробороне и защищают украинцев от оккупантов.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.