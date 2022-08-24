Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка. Виконавиця прославилася завдяки участі у "Голосі країни", де її наставником став Святослав Вакарчук. Після проекту Вакарчук продовжив співпрацювати із Соловій, продюсуючи співачку. Наразі Христина досить впізнавана артистка, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграм. Зірка там ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Соловій поділилася фото, де позувала у прозорій міні сукні. Зірка сиділа на стільці, вражаючи виглядом.
"З мрією про "Кримський бавовну", - написано було під публікацією.
Повідомлялося, що Соловій поділилася фотографією з котом та безліччю букетів квітів, які їй подарували фанати після концерту.
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"Софії Ротару не сподобалося б, як ви засипаєте мене квітами на концертах. Але, набагато більшим задоволенням для мене допомога тваринам", - написала Крістіна в публікації.
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