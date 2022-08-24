Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица. Исполнительница прославилась благодаря участию в "Голос країни", где ее наставником стал Святослав Вакарчук. После проекта Вакарчук продолжил сотрудничать с Соловий, продюсируя певицу. Сейчас Кристина довольно узнаваемая артистка, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. Звезда там делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Соловий поделилась фото, где позировала в прозрачном мини платье. Звезда сидела на стуле, впечатляя видом.

"С мечтой о "Крымской бавовне", - написано было под публикацией.

Сообщалось, что Соловий поделилась фотографией с котом и множеством букетов цветов, которые ей подарили фанаты после концерта.

"Софии Ротару бы не понравилось, как вы засыпаете меня цветами на концертах. Но, гораздо большим удовольствием для меня помощь животным", - написала Кристина в публикации.

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