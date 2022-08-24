Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка пішла стопами мами і захопилася музикою. Дочка Полякової навіть організувала панк-рок гурт, з яким дала кілька концертів. А недавно Маша виступила на благодійному концерті в Італії, де збирали гроші для України. Також Маша активно веде блоги у соціальних мережах і за нею стежать сотні тисяч українців.
А цього разу Маша поділилася відео у своєму Інстаграмі, похвалявшись відпочинком на День Незалежності України. Дочка Полякової перебувала біля басейну та насолоджувалася серпневим сонцем.
"Немає нічого кращогоддома", - написала Маша.
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Повідомлялося, що Оля Полякова опублікувала у Instagram-Stories відео за участю своїх дочок, повідомивши, що вони повертаються до України.
На опублікованих відео вона знімає дівчат із великими валізами, які радіють, що скоро приїдуть додому, побачать тата і спатимуть у своїх кімнатах.
Нагадаємо, дочка Полякової приголомшила своїми стосунками із зірковою співачкою.
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