Як пише Politeka.net , Слава Камінська – відома українська співачка, яка 15 років була у групі "НеАнгели" з Вікторією Сміюхою. Але колектив нещодавно розпався, після чого знаменитість зайнялася сольною кар'єрою. А після початку війни Камінська вирушила до Нідерландів, де перебуває і зараз із дітьми. Зірка зізналася, що вона обрала цю країну, бо там прохолодно і навіть улітку потрібно надвечір одягати вітровку. А нещодавно артистка випустила нову пісню "Додому".
Не забуває Слава і про Інстаграм, де не лише ділиться своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу співачка поділилася сторіс, де була у чорно-білій масці.
"Я без макіяжу. Довели матір. Давай, дуй у кімнату", - сказала Слава Лауре за кадром.
"Мати курить і матюкається хотіла сказати Лаура. Мати року", - додала Камінська у сторіс.
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Повідомлялося, що Слава вкотре похвалилася ідеальною фігурою у синьо-жовтому купальнику на зав'язках.
«Згідна, зовсім не вчасно. Але саме це фото я робила насамперед для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки Вам у нас є можливість вільно дихати в нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою до України! ЗСУ та Перемогу! PS Я знову скучила за тобою. Я хочу додому», - наголосила артистка.
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