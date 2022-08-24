Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая 15 лет была в группе "НеАнгелы" с Викторией Смеюхой. Но коллектив недавно распался, после чего знаменитость занялась сольной карьерой. А после начала войны Каминская отправилась в Нидерланды, где находится и сейчас с детьми. Звезда призналась, что она выбрала эту страну, так как там прохладно и даже летом нужно вечером надевать ветровку. А недавно артистка выпустила новую песню "Додому".

Не забывает Слава и об Инстаграм, где не только делится своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица поделилась сторис, где была в черно-белой маске.

"Я без макияжа. Довели мать. Давай, дуй в комнату", - сказала Слава Лауре за кадром.

"Мать курит и матерится хотела сказать Лаура. Мать года", - добавила Каминская в сторис.

Сообщалось, что Слава в очередной раз похвасталась идеальной фигурой в сине-желтом купальнике на завязках.

«Согласна, совсем не ко времени. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря Вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей Независимой Украине! С праздником! С верой в Украину! ВСУ и Победу! P.S. Я снова соскучилась по тебе. Я хочу домой», - отметила артистка.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" решилась на эксперимент с внешностью, показав результат: фото

А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" показала дочь с черно-рыжими волосами

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" призналась, как делает себе новое лицо



