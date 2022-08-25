Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки проекту "Школа", де зіграла роль Нати. Тепер зірка не дуже любить, коли її так називають на вулиці. У Ганни є наречений - відомий блогер Олександр Волошин, з яким вона нещодавно переїхала до розкішної квартири з каміном. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала фото із примірювальної, показавши ефектний образ.

Зірка була у чорній сукні з квіткою. Ганна зробила селфі, вразивши виглядом.

"Кармелита", - написала Анна под фотографией.

Сообщалось, что Тринчер выложила очаровательные снимки из новой фотосессии с мамой и бабушкой.

На новых фотографиях Анна и ее родные предстали в необычных нарядных образах, с укладками и ярким макияжем. Они мило позируют на камеру, а сама певица, как будто окунулась в детство – она лежит на коленях бабушки и на одном из снимков даже пустила слезу.

Напомним, Анна Тринчер заинтересовала слезливой историей с бабушкой о детстве

А еще Politeka писала, что Тринчер и ее возлюбленный стали крестными родителями и возмутили украинцев

Также Politeka сообщала, что Тринчер резко подняла тему беременности и показала провокативные кадры



