Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка прославилася завдяки проекту "Холостячка". Там знаменитість обрала переможцем Олександра Еллерта, але парі не вдалося збудувати успішні стосунки. А нещодавно стало відомо, що Олександр і Ксенія були разом у Буковелі, коли розпочалася війна. Нині ж Еллерт втік до США, через що його розкритикували інші українці. Ксенія ж виїхала до Європи із сином.
Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. Цього разу зірка поділилася фото, де показала Платона. Хлопчик сидів за столиком закладу.
"Це те, що я подарувала своїй країні, її майбутньому... Сину, люби, поважай і захищай завжди свою Україну", - написала Ксенія у сторіс.
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