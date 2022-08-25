Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря проекту "Холостячка". Там знаменитость выбрала победителем Александра Эллерта, но паре не удалось построить успешные отношения. А недавно стало известно, что Александр и Ксения были вместе в Буковели, когда только началась война. Сейчас же Эллерт сбежал в США, из-за чего его раскритиковали другие украинцы. Ксения же выехала в Европу с сыном.

Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда поделилась фото, где показала Платона. Мальчик сидел за столиком заведения.

"Это то, что я подарила своей стране, ее будущему... Сын, люби, уважай и защищай всегда свою Украину", - написала Ксения в сторис.

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