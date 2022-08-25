Як пише Politeka.net , Ярослава була одружена з солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою з 2013 по 2021 рік. Пара вирішила розійтися, після чого Ярослава активно зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом SLAVIA. Зірка, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Не забуває Ярослава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ярослава показала який подарунок отримала. Зірка зняла відео для сторіс, де показувала орхідею.
"Ви тільки подивіться, яку красу мені подарували. Красуня-орхідея. Клас. Краса? Краса", - сказала Ярослава у відео, показуючи мрію кожної українки.
Повідомлялося, що екс-дружина Дзідзьо поділилася фотографією зі Львова.
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"Рідний Львів та улюблені стародавні місця. Все начебто так само, але інше я, інші енергії, інше життя…"
Хай буде тихе небо над головою, і віра в серце!" - написала Ярослава.
Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо SLAVIA посеред ночі похвалилася новим чином
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