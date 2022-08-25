Как пишет Politeka.net, Ярослава была замужем за солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой с 2013 по 2021 год. Пара решила разойтись, после чего Ярослава занялась активно сольной карьерой под псевдонимом SLAVIA. Звезда, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ярослава показала, какой подарок получила. Звезда сняла видео для сторис, где показывала орхидею.

"Вы только посмотрите, какую красоту мне подарили. Красотка-орхидея. Класс. Красота? Красота", - сказала Ярослава в видео, показывая мечту каждой украинки.

Сообщалось, что экс-жена Дзидзьо поделилась фотографией из Львова.

"Родной Львов и любимые древние места. Все вроде так же, но другая я, другие энергии, другая жизнь…

Да будет тихое небо над головой, и вера в сердце!", - написала Ярослава.

Напомним, экс-жена Дзидзьо SLAVIA посреди ночи похвасталась новым образом

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