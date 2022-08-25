Как пишет Politeka.net, Ярослава была замужем за солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой с 2013 по 2021 год. Пара решила разойтись, после чего Ярослава занялась активно сольной карьерой под псевдонимом SLAVIA. Звезда, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ярослава показала, какой подарок получила. Звезда сняла видео для сторис, где показывала орхидею.
"Вы только посмотрите, какую красоту мне подарили. Красотка-орхидея. Класс. Красота? Красота", - сказала Ярослава в видео, показывая мечту каждой украинки.
Сообщалось, что экс-жена Дзидзьо поделилась фотографией из Львова.
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"Родной Львов и любимые древние места. Все вроде так же, но другая я, другие энергии, другая жизнь…
Да будет тихое небо над головой, и вера в сердце!", - написала Ярослава.
Напомним, экс-жена Дзидзьо SLAVIA посреди ночи похвасталась новым образом
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