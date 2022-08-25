Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Відразу ж після початку війни Леся організувала Прихисток для тих, хто втік від військових дій із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк зізналася, що згортає свою діяльність, бо немає потреби. При цьому Леся додала, що деякі родини вона продовжить відвідувати.

Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся сиділа в укритті поряд із поліцією. Зірка вирішила застерегти українців.

"Друзья, не игнорируем", - написала Никитюк.

"Сиджу в укритті, у нас тут поліція, дивандеки, килими та безкоштовний вай-фай, не ігноруйте сигнали тривоги", - сказала Нікітюк, звертаючись до українців.

Нагадаємо, Нікітюк у прозорій сукні на гудзиках привітала з Днем Незалежності

А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду для українців від 2 до 5 тисяч .

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк насмішила кадрами, чим займається вдома на Хмельниччині.