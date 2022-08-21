Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и большинство украинских звезд, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны Леся организовала Прихисток, помогая беженцам, которые уехали из зоны боевых действий. А недавно стало известно, что Никитюк закрыла проект, так как нуждающихся стало меньше. При этом Леся продолжает проведывать некоторые семьи.





Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Леся поделилась кадрами с женщиной по имени Тамара из Краматорска.

"Этот день наступил. Ищем тёте Тамаре из Краматорска хорошего мужчину. Подписчики 50+ пишите мне в директ", - написала Леся.

"Нужно тёте Тамаре очень хорошего мужчину. Тёть Тамар, ну если хороший, то пусть бы был", - сказала Леся.

"Та пусть бы был, да где его взять", - ответила Тамара.

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