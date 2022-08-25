Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сразу же после начала войны Леся организовала Прихисток для тех, кто бежал от военных действий с зоны боевых действий. А недавно Никитюк призналась, что сворачивает свою деятельность, так как нет больше необходимости. При этом Леся добавила, что некоторые семьи она продолжит проведывать.

Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Леся сидела в укрытии рядом с полицией. Звезда решила предостеречь украинцев.

"Друзья, не игнорируем", - написала Никитюк.

"Сижу в укрытии, у нас тут полиция, дивандеки, ковры и бесплатный вай-фай, не игнорируйте сигналы тревоги", - сказала Никитюк, обращаясь к украинцам.

Напомним, Никитюк в прозрачном платье на пуговицах поздравила с Днем Независимости

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