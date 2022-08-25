Відома співачка Тіна Кароль активно подорожувала країнами з благодійними концертами не один місяць. Вона також заснувала своє тло допомоги українцям і часто розповідає в Інстаграм про те, що відбувається в країні.

Артистку також підтримують і шанувальники, часто публікуючи кадри із зіркою, розповідаючи про її роботу або просто показуючи фотозвіти з різних зустрічей. Цього разу Кароль підкорила чином пекарні, яку спеціально відвідала нещодавно.

«Українці незвичайні» – висловилася Тіна нещодавно.

«ХЛІБ - це життя 💙; Які наші українці молодці! Велика Вам подяка та повага! 😍 Я пам'ятаю, як у перші дні війни у ​​Києві не було хліба! Люди ділилися останніми шматочками, а потім заробили частини пекарні, і ті величезні черги! Дуже важкою ціною дістається кожна крихта; Які смачні, мабуть, булочки та хліб. І як прекрасна наша Тіна Кароль ❤; Ох яка ж смачна та булочка», - пишуть у мережі.

Також на своїй сторінці в Instagram Кароль привітала українців із Днем Незалежності, а також Днем Державного Прапора, який відзначали напередодні.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.