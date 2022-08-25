Известная певица Тина Кароль активно путешествовала по странам с благотворительными концертами не один месяц. Она также основала свой фон помощи украинцам и часто рассказывает в Инстаграм о происходящем в стране.

Артистку также поддерживают и поклонники, часто публикуя кадры со звездой, рассказывая о ее работе или просто показывая фотоотчеты с различных встреч. В этот раз Кароль покорила образом на пекарне, которую специально посетила недавно.

«Украинцы необыкновенные» – высказалась Тина недавно.

«ХЛЕБ – это жизнь💙; Какие наши украинцы молодцы! Большое Вам благодарение и уважение! 😍 Я помню, как в первые дни войны в Киеве не было хлеба! Люди делились последними кусочками, а потом заработали части пекарни, и те огромные очереди!; Очень тяжелой ценой достается каждая крошка; Какие вкусные, наверное, булочки и хлеб. И как прекрасна наша Тина Кароль ❤; Ох какая же вкусная та булочка», - пишут в сети.

Также на своей странице в Instagram Кароль поздравила украинцев с Днем Независимости, а также Днем Государственного Флага, который отмечали накануне.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.