Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після десяти років стосунків розвезлася із чоловіком Володимиром Дантесом, продовжує дивувати кадрами у соціальних мережах. Так, нещодавно артистка повернулася до Києва та розпочала активно працювати над новими піснями.

«Друзі, хотіла вам сказати, що дуже скоро вийде мій новий альбом. І може вам цікаво колись?» - Заінтригувала Надя під кадрами з собою.

Після цього Дорофєєва одразу представила кадр із Михайлом Кацуріним, як завжди залишивши знімок без зайвих підписів. Надя вже не вперше публікує знімки з чоловіком, з яким почала стосунки відразу після розлучення.

До цього Надя та Дантес товаришували з родиною Кацуріних. Тепер Дорофєєва відкрито зустрічається з тільки розлученим Михайлом, а його екс-дружина спілкується з Володимиром Дантесом.

Раніше до Дня Незалежності України Надя приготувала шанувальникам сюрприз – кліп на нову україномовну пісню "Крапають". У соцмережі артистка опублікувала короткий фрагмент нової роботи.

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona до свята заспівали народну пісню на новий лад: відео.

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