Известная певица Надя Дорофеева, которая не так давно вернулась домой, заинтриговала домашними кадрами.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после десяти лет отношений развезлась с мужем Владимиром Дантесом, продолжает удивлять кадрами в социальных сетях. Так, недавно артистка вернулась в Киев и приступила активно работать над новыми песнями.

«Друзья, хотела вам сказать, что очень скоро выйдет уже мой новый альбом. И может вам интересно когда?» - заинтриговала Надя под кадрами с собой.

После этого Дорофеева сразу представила кадр с Мишей Кацуриным, как всегда оставив снимок без лишних подписей. Надя уже не первый раз публикует снимки с мужчиной, с которым завязала отношения сразу после развода.

До этого Надя и Дантес дружили с семьей Кацуриных. Теперь же Дорофеева открыто встречается с только разведенным Михаилом, а его экс-супруга общается с Владимиром Дантесом.

Ранее ко Дню Независимости Украины Надя приготовила поклонникам сюрприз – клип на новую украиноязычную песню "Крапають". В соцсети артистка опубликовала короткий фрагмент новой видеоработы.

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona к празднику спели народную песню на новый лад: видео.

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