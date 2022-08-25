Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк опублікувала фото зі свічкою скорботи та датою трагедії, що сталася.

Як повідомляє Politeka.net , у селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи – внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули десятки українців.

Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк в Інстаграм-Stories поділилася своїм болем.

Зокрема, внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинули 25 людей, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина під час пожежі на автомобілі біля залізничної станції.

Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк опублікувала фото зі свічкою скорботи та датою трагедії, що сталася у селищі Чаплине Дніпропетровської області: "24.08.2022".

"Цей біль... без кінця. Щоразу відкриваєш новини і не знаєш, що може бути гіршим... але гіршим знову настає... біль", - написала Христина Горняк.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. За час урочистості наречена змінила три вбрання. У січні 2021 року Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

Нагадаємо, що дружина Остапчука задумалася про уколи для краси та молодості.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука виставила головну гордість, розкривши секрет стрункої фігури.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука була прикута до ліжка, Горняк розповіла про найтривожнішу подію.