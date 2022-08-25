Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка нещодавно вирушила на відпочинок із сином і часто розповідає про своє життя закордоном. Артистка вирішила відпочити перед роботою та новими проектами, а також дозволила синові Платону набратися сил перед навчанням.

Ксенія разом з дитиною має своєрідну традицію на курортах. Щоразу, коли вони опиняються далеко від дому, вони відвідують Макдональдс і замовляють шкідливу їжу. Якщо ж Ксенія воліє здорове харчування, то в таких випадках також дозволяє і собі трохи розслабитися.

На цей раз під час подорожі не став винятком. Мишина похвалилася, як проходять її будні з дитиною за улюбленою розвагою.

"Наголошуємо! І за традицією. Мак у Туреччині" - пише Ксенія.

Також Ксенія показала, як за тиждень до школи її дитина всіляко упирається та протестує проти навчального процесу. За час канікул Платон розслабився, тож до сліз не хоче знову йти вчитися.

«Ой, я не можу! Не хоче йти до школи вчитися! Хоче все життя гуляти! У нас пряма трагедія… а у вас діти люблять вчитися?» – пише Ксенія.

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