Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая не так давно отправилась на отдых с сыном и часто рассказывает о своей жизни заграницей. Артистка решила отдохнуть перед работой и новыми проектами, а также позволила сыну Платону набраться сил перед учебой.

У Ксении вместе с ребенком есть своеобразная традиция на курортах. Каждый раз, когда они оказываются вдали от дома, они посещают Макдональдс и заказывают вредную еду. Если же обычно Ксения предпочитает здоровое питание, то в таких случаях также позволяет и себе немного расслабиться.

Этот раз во время путешествия не стал исключением. Мишина похвасталась, как проходят ее будни с ребенком за любимым развлечением.

"Отмечаем! И по традиции. Мак в Турции" - пишет Ксения.

Также Ксения показала, как за неделю до школы ее ребенок всячески упирается и протестует против учебного процесса. За время каникул Платон расслабился, поэтому до слез не хочет снова идти учиться.

«Ой я не могу! Не хочет идти в школу учиться! Хочет всю жизнь гулять! У нас прям трагедия… а у вас дети любят учиться?» - пишет Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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