Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка поранення брала участь у багатьох шоу, запам'яталася всім в образах "Холостячки" і тепер активно допомагає українцям. При цьому виконавиця почала активніше приділяти час своїй творчості.

На цей раз Злата Огневич привітала Україну з Днем Незалежності не лише зворушливо, а й з новою композицією. Спеціально для цього артистка влаштувала тематичну зйомку та наголосила на ніжності свого образу.

«Україно рідна, ти виховала найкращих людей світу, які у найважчі часи з тобою залишилися. Я хочу, щоб скоріше настав світ. Щоб кожен повернувся додому, діти пішли до садків та шкіл, а ми продовжили будувати вільну та сильну Україну» - прокоментувала свою ідею Злата.

Не може пройти повз Злата та конфліктні ситуації. Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі зізналася, що нібито вона в жаху від пропагандиста Дугіна, який стався з дочкою.

«Так само з жахом від росіян, які мовчки дивляться на все те пекло, що влаштували в Україні!» - зізналася Злата та засудила поведінку окупантів у черговий раз.

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