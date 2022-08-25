Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая рание участвовала во многих шоу, запомнилась всем в образах "Холостячки" и теперь продолжает активно помогать украинцам. При этом исполнительница стала активнее уделять время своему творчеству.
В этот раз Злата Огневич поздравила Украину с Днем Независимости не только трогательно, но и с новой композицией. Специально для этого артистка устроила тематическую съемку и подчеркнула нежность своего образа.
«Украина родная, ты воспитала лучших людей мира, которые в самые тяжелые времена с тобой остались. Я хочу, чтобы скорее наступил мир. Чтобы каждый вернулся домой, дети пошли в сады и школы, а мы продолжили строить свободную и сильную Украину» - прокомментировала свою идею Злата.
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Не может пройти мимо Злата и конфликтных ситуаций. Ксения Собчак в своем телеграм-канале призналась, что якобы она в ужасе от произошедшего с дочерью пропагандиста Дугина.
«Так же в ужасе от русских, которые молча смотрят на весь тот ад, что устроили в Украине!» - призналась Злата и осудила поведение оккупантов в очередной раз.
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