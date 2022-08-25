Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва вразила новим фото у сукні з вишивкою.

44-річна титулована гімнастка славиться своїм тонким смаком. Лілія Подкопаєва має велику колекцію вишиванок – переважно сукні, які їй дуже пасують.

Так, у себе в Інстаграм зірка поділилася з шанувальниками яскравим фото у вишиванці, на якому продемонструвала свою моложаву зовнішність та ідеальну фігуру.

Подкопаєва позувала на даху будівлі, підставивши обличчя сонцю та заплющивши очі від яскравих променів.

На ній була одягнена біла пряма сукня з різнокольоровою вишивкою з поясом. Наряд з українським духом гарно підкреслив витончену фігурку олімпійської чемпіонки.

"Друзі, вітаю з Днем Незалежності України! Зараз, як ніколи, ми бачимо єднання української нації і по-справжньому відчуваємо підтримку один одного. Хочу звернутися до кожного з Вас, продовжувати свою боротьбу будь-яким можливим способом проти агресора . і є Україна!", - написала Подкопаєва.

"Гордість нашої країни! Зі святом", "Яка красива", "ВАм дуже йде", - зазначили українці у коментарях.

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