Відома телеведуча Лілія Ребрик представила зворушливі кадри, на яких показала себе справжню із сім'єю та у щасливі моменти свого життя.

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик показала в Інстаграм цілу добірку кадрів із сім'єю, близькими та під час роботи. Артистка хотіла підбити якийсь підсумок з нагоди державного свята.

«Я вірю, що всесвіт чує наші бажання! Мрійте сміливо! Бажайте від душі! І наближайте нашу перемогу! 🇺🇦❤️ - написала Лілія.

У мережі очікувано підтримали артистку та прокоментували її образи з ролика:

«Яка класна мова ❤️дякую 🙌; Кожне твоє слово до Бога в ушко🧚🏻‍♀️✨🌈 Неминучого квітучого благополуччя кожному українському серцю; Все неодмінно буде так! ❤️ З Днем Незалежності України! 🇺🇦; Все буде Добре ❤; Як гарно Особливо навчилися мріяти!; наша завжди усміхнена Лілія Ребрик 🤗🇺🇦Дякую за добрі слова! Ви неймовірно красиві».

З нагоди державного свята українська теледіва Лілія Ребрик одягла стильну ніжно-рожеву сукню із льону з чорною вишивкою та позувала на відкритій терасі.

Нагадаємо, "Все на краще": Лілія Ребрик написала заяву про звільнення з телеканалу "Україна".

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