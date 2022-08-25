Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала в Инстаграм целую подборку кадров с семьей, близкими и во время работы. Артистка хотела подвести какой-то итог по случаю государственного празндика.
«Я верю, что вселенная слышит наши желания! Мечтайте смело! Желайте от души! И приближайте нашу победу!🇺🇦❤️» - написала Лилия.
В сети ожидаемо поддержали артистку и прокомментировали ее образы из ролика:
«Какая классная речь ❤️благодарю 🙌; Каждое твое слово к Богу в ушко🧚🏻♀️✨🌈 Неизбежного цветущего благополучия каждому украинскому сердцу; Всё обязательно будет так! ❤️ С Днем Независимости Украины! 🇺🇦; Все будет Хорошо ❤; Как красиво Особенно научились мечтать!; наша всегда улыбающаяся Лилия Ребрик 🤗🇺🇦Спасибо за добрые слова! Вы невероятно красивы».
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По случаю государственного праздника украинская теледива Лилия Ребрик надела стильное нежно-розовое платье из льна с черной вышивкой и позировала на открытой террасе.
Напомним, "Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина".
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