Як повідомляє Politeka.net, співачка Оля Цибульська довгий час приховувала від публіки свого сина Нестора. Показати хлопчика вона зважилася після того, як він сам попросив її це зробити, після цього малюк став популярним у шанувальників співачки.

Тому українська співачка Оля Цибульська приємно здивувала своїх шанувальників в Інстаграм та поділилася особистим, розповівши про сварки із сином.

Зокрема, співачка зізналася, що у неї непорозуміння та сварки із сином бувають, адже всі ми люди і цього неможливо уникнути. При цьому Оля Цибульська наголосила, що робить все можливе, щоб припинити чвари якнайшвидше.

"Як ми впораємося? Я просто завжди пам'ятаю, що я старша і це означає, що саме на мені відповідальність за ці відносини. Він дитина і ще не вміє їх будувати. Я маю показати, як вирішити ці конфлікти", - заявила Оля Цибульська.

Варто зазначити, що Оля Цибульська є однією з топових співачок і телеведучих в Україні, їй майстерно вдається приховувати деталі свого особистого життя. У той час, як Нестор часто з'являється в сторіз співачки і на фото разом з нею, свого чоловіка Оля приховує досі.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.