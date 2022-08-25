Как сообщает Politeka.net, певица Оля Цибульская долгое время скрывала от публики своего сына Нестора. Показать мальчика она решилась после того, как он сам попросил ее это сделать, после этого малыш стал популярным у поклонников певицы.

Потому украинская певица Оля Цибульская приятно удивила своих поклонников в Инстаграм и поделилась личным, рассказав о ссорах с сыном.

В частности, певица призналась, что у нее недоразумения и ссоры с сыном бывают, ведь все мы люди и этого невозможно избежать. При этом Оля Цибульская подчеркнула, что делает все возможное, чтобы прекратить склоки как можно быстрее.

"Как мы справляемся? Я просто всегда помню, что я старше и это значит, что именно на мне ответственность за эти отношения. Он ребенок и еще не умеет их строить. Я должна показать, как решить эти конфликты", - заявила Оля Цибульская.

Стоит отметить, что Оля Цибульская является одной из самых топовых певиц и ведущих в Украине, ей мастерски удается скрывать детали своей личной жизни. В то время, как Нестор частенько появляется в сториз певицы и на фото вмете с ней, своего супруга Оля скрывает до сих пор.

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.