Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Учасниця дійшла до фіналу, але головний герой обрав Ганну Богдан. Пара пробула разом понад рік, але після початку війни Михайло та Ганна припинили стосунки. А Юлія стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.

А цього разу Бельченко похвалилася кільцем, яке їй подарував новий хлопець.

"Нехай заздрять ті, кому ти не дісталася, і ті, у кого не склалося", - написала фанатка під відео з подарунком.

Після цього, Юлія вирішила написати ще одну публікацію.

"Нарешті ти знайшла справжнє щастя!"

Читала я коментарі під моїм останнім Reels та замислилася…

Я думаю винна казка про Попелюшку: дуже часто жінки чекають на прекрасного принца, який врятує і зробить їх щасливими

Я теж колись чекала, але це шлях у нікуди… зараз скажу банальні речі, але неможливо заповнити порожнечу всередині іншої людини. Спочатку потрібно виростити кохання в собі. Пожити у цьому стані та зрозуміти, що ви не половинка, а цілісна особистість.”, - написала Юлія.

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