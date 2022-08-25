Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Учасниця дійшла до фіналу, але головний герой обрав Ганну Богдан. Пара пробула разом понад рік, але після початку війни Михайло та Ганна припинили стосунки. А Юлія стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.
А цього разу Бельченко похвалилася кільцем, яке їй подарував новий хлопець.
"Нехай заздрять ті, кому ти не дісталася, і ті, у кого не склалося", - написала фанатка під відео з подарунком.
Після цього, Юлія вирішила написати ще одну публікацію.
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Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" зізналася, чому б не змогла жити із Заливаком
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