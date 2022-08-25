Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участница дошла до финала, но там главный герой выбрал Анну Богдан. Пара пробыла вместе более года, но после начала войны Михаил и Анна прекратили отношения. А Юлия стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев.

А в этот раз Бельченко похвасталась кольцом, которое ей подарил новый молодой человек.

"Пусть завидуют те, кому ты не досталась и те, у кого не сложилось", - написала фанатка под видео с подарком.

После этого Юлия решила написать еще одну публикацию.

"Наконец-то ты нашла настоящее счастье!"

Читала я комментарии под моим последним Reels и задумалась…

Я думаю виновата сказка о Золушке: очень часто женщины ждут прекрасного принца, который спасет и сделает их счастливыми

Я тоже когда-то ждала, но это путь в никуда… сейчас скажу банальные вещи, но невозможно заполнить пустоту внутри другим человеком. Сначала нужно взрастить любовь внутри себя. Пожить в этом состоянии и понять, что вы не половинка, а целостная личность.", - написала Юлия.

Напомним, финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, почему бы не смогла жить с Заливако

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