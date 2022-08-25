Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участница дошла до финала, но там главный герой выбрал Анну Богдан. Пара пробыла вместе более года, но после начала войны Михаил и Анна прекратили отношения. А Юлия стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев.
А в этот раз Бельченко похвасталась кольцом, которое ей подарил новый молодой человек.
"Пусть завидуют те, кому ты не досталась и те, у кого не сложилось", - написала фанатка под видео с подарком.
После этого Юлия решила написать еще одну публикацию.
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Напомним, финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, почему бы не смогла жить с Заливако
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